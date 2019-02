Harry en William splitsen hofhouding op

De hertog van Cambridge en de hertog van Sussex hebben verschillende verantwoordelijkheden en werkzaamheden, redeneren ze. De verschillen worden in de toekomst nog groter als William zich meer en meer bezig gaat houden met taken die te maken hebben met zijn rol als toekomstig staatshoofd. Prins Charles zou de opsplitsing goedkeuren, mits het niets extra kost.

Prins Harry en zijn vrouw Meghan wonen nu nog naast prins William en zijn gezin in Kensington Palace. Harry en Meghan gaan verhuizen naar Frogmore Cottage in Windsor, maar houden kantoor in Kensington Palace. Hun toekomstige woning wordt momenteel grondig gerenoveerd. Naar verwachting kunnen Harry en Meghan in maart verhuizen, nog voor de komst van hun baby.