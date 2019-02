Jim Bakkum deelt nietsverhullende foto van zijn jarige Bettina

„Vandaag wordt de liefde van mijn leven 40. En daarvan ben ik al 12 jaar haar wederhelft. Man, wat hebben wij al een heel leven achter de rug”, schrijft Jim. „Dat zij 40 mag worden met ons derde kindje in haar buik is écht het allergrootste cadeau dat we ons konden wensen. Ze krijgt daarom ook niks van me. Nee, zonder grappen, dit wordt haar dag.”

Jim en Bettina leerden elkaar kennen achter de schermen bij de musical Grease. Het stel is sinds juni 2011 getrouwd. In september maakten ze bekend dat ze een derde kindje verwachten. De twee zijn al ouders van zoon Lux (6) en dochter Posy (3).