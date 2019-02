Vier nieuwe songfestivalnummers bekend

Kroatië gaat voor Roko Blažević met het nummer The Dream, dat mede geschreven is door Jacques Houdek. Hij vertegenwoordigde zijn land twee jaar geleden met het opvallende My Friend, dat hij in het Engels en Italiaans zong. Kroatië zit net als Nederland in de tweede helft van de tweede halve finale op donderdag 16 mei. Roko Blažević komt direct na de Nederlandse inzending Duncan Laurence in actie.

Het indiepopduo Carousel is Letlands troef in Israël. Zangeres Sabine Žuga en gitarist Maris Vasilievsky wonnen de nationale finale met het liedje That Night.

De Zweed Victor Crone gaat namens Estland naar Tel Aviv. Hij won de nationale finale mede dankzij het meestemmende Estse tv-publiek. De jury had hem slechts een negende plaats toebedeeld. Crone probeerde zich in 2015 al eens voor zijn thuisland te kwalificeren, maar dat mislukte. Zijn nummer Storm komt mede van de hand van Stig Rästa, die in 2015 voor Estland uitkwam.

Het lot van Slovenië ligt ook in handen van een duo. Zala Kralj & Gašper Šantl kregen zaterdag met Sebi de voorkeur in een deelnemersveld van tien artiesten.

Nederland weet al een tijdje dat de nog relatief onbekende Duncan Laurence naar Tel Aviv gaat. Hoe zijn liedje gaat klinken, is nog even geheim. Dat wordt pas op 7 maart onthuld.