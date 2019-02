Kinky! Zo leerde Daniel Radcliffe zijn vriendin kennen

Bij de meeste mensen gaat er wel een tijdje overheen voordat ze overgaan op orale seks, maar Daniel en Erin lieten er geen gras over groeien. De Harry Potter-acteur vertelt in People Tv’s Couch Surfing dat hij zijn vriendin leerde kennen tijdens de opnames van de film Kill Your Darlings.

In een van de scènes moet Darke Radcliffe oraal bevredigen in een bibliotheek. „Het is echt een fantastisch verhaal om ooit aan onze kinderen te vertellen, door wat onze personages met elkaar doen...”, grapt Daniel. „Onze karakters leren elkaar kennen en flirten met elkaar, dus er is nu een mooie opname van onze eerste ontmoeting.”

In een eerder interview met Playboy gad Daniel ook al toe dat hij meteen voor de charmes van Erin viel zodra hij haar zag. Volgens hem is het geflirt en de aantrekkingskracht in de film dan ook niet gespeeld. „In ieder geval niet vanuit mij.”