Hierom praat Mike Posner soms dagen niet

De I Took a Pill in Ibiza-zanger communiceert soms alleen maar met het geschreven woord. Zeker als hij op tournee is of aan een nieuw album werkt. Zelfs al is hij op dat moment in het gezelschap van anderen.

„Ik ben raar. Er zijn soms dagen waarop ik alleen maar zing en niet praat. Er zijn ook dagen waarop ik helemaal stil ben”, legt Posner uit aan Bang Showbiz. „Ik schrijf naar mensen met mijn telefoon, gewoon om mijn stem te sparen. Ik ben altijd bang mijn stem kwijt te raken.”