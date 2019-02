Winne Harlow hoopt mensen te inspireren

„Ik hoop echt dat mensen die te maken hebben met een huidaandoening, en met name mensen die lijden aan vitiligo, inzien dat het geen schande is om te pronken met onze lichamen en seksualiteit als we dat willen. Net als dat ieder ander dat kan”, vertelt Harlow aan Sports Illustrated.

„Ook hoop ik dat dat meer vrouwen en mannen inspireert om voor een modellencarrière te gaan als ze dat willen en trots te zijn op hun lichaam. Ik weet diep van binnen zeker dat ik niet het laatste model met vitiligo zal zijn dat in Sports Illustrated komt te staan. We moeten ervoor zorgen dat alle lichamen op een positieve manier worden gevierd en getoond, ongeacht de vorm, conditie of kleur.”