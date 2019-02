Ketnet-ster (18) overleden na elektrocutie bij spoor

De 18-jarige Arne was samen met een vriendin onderweg naar huis na een verjaardagsfeestje, toen hij op het spoorterrein van de NMBS (De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) over het hek klom en op een elektriciteitspaal. Hierbij raakte hij de hoogspanningsleiding met een stok, werd geëlektrocuteerd en viel naar beneden. Ondanks dat de hulpdiensten ter plaatse waren, konden zij hem niet meer redden.

Het Antwerpse parket bevestigt dat het gaat om de 18-jarige musicalster Arne Decock uit Aartselaar. Hij speelde in 2016 een van de hoofdrollen in Kadanza T2gether, een Ketnet-musical geproduceerd door Studio 100. Daarnaast speelde hij mee in het eerste seizoen van de nieuwe Ketnetserie #LikeMe.

Christel Minne van het parket vertelt aan Gazet van Antwerpen: „De jongeman betrad de terreinen van de NMBS en klom vervolgens in een bovenleiding. Daar heeft hij de hoogspanningsleiding geraakt, waarna hij geëlektrocuteerd werd”, waaraan ze toevoegt: „Zijn vriendin zag alles gebeuren.”