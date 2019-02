’Empire-acteur Jussie Smollett betaalde zijn belagers’

Zijn advocaten spreken de bewering dat de aanval niet echt zou zijn tegen. „Niets is verder van de waarheid en eenieder die dit beweert, liegt."

Eerder deze week werden twee Nigeriaanse broers aangehouden als hoofdverdachten, nadat ze herkend werden van de beveiligingsbeelden uit de buurt. Opmerkelijk detail: Smollett kent beide mannen, omdat ze allebei figuranten waren in de tv-serie Empire en een van de broers is daarnaast ook de sporttrainer is van Smollett. Vrijdag kwamen de twee weer vrij.

De broers worden niet langer meer verdacht, reden hierachter is dat ze tijdens hun verhoor bewijs hadden overhandigd, waardoor het onderzoek een nieuwe wending heeft gekregen.

Op 29 januari werd Jussie door gemaskerde mannen op straat in elkaar geslagen. Ook wordt er beweerd dat hij een chemische stof over zich heen kreeg en een strop om zijn nek. Zelf gaf hij later aan dat hij een homofoob en racistisch motief vermoedde bij de daders.