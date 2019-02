Dennis Weening in gesprek over nieuwe shows

Dennis Weening Ⓒ ANP Kippa

Dennis Weening zit sinds zijn vertrek bij RTL niet verlegen om werk. De presentator, die maandag op Spike te zien is in de eerste editie van Ink Master: Meesters van de Lage Landen - Shop Wars, zegt in gesprek te zijn over andere dingen. „Het is niet dat ik niks meer te doen heb.”