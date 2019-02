’Jury moet zich over zaak Jussie Smollett buigen’

Afgelopen week werden twee verdachten aangehouden in de zaak. Deze twee broers, die de acteur persoonlijk kennen, werden al snel weer vrijgelaten. Na hun verhoor meldde de politie dat het team nu uitgaat van een ander scenario. Twee lokale nieuwszenders in Chicago berichtten eerder dat de rechercheurs in de zaak denken dat Smollett de aanval in scène heeft gezet.

TMZ schrijft op basis van anonieme bronnen „binnen de autoriteiten” dat de politie al meteen bedenkingen had toen de acteur eind januari een melding deed van mishandeling door twee mannen, die racistische en homofobe opmerkingen maakten. Een van de bronnen meent dat rechercheurs nooit hebben geloofd dat de daders „dit is MAGA-land” (’Make America great again’) hebben geroepen, omdat volgens de insider „geen enkele Trump-supporter naar Empire kijkt”. Empire, de dramaserie waar Jussie bekend van is, draait om een invloedrijke, Afro-Amerikaanse hiphopfamilie.

De politie zou het ook vreemd hebben gevonden dat Jussie rechercheurs naar de plek van de aanval bracht en hen een verdekt opgestelde camera aanwees. De acteur zou daarbij hebben aangegeven dat hij blij was dat het incident was gefilmd. De camera bleek de verkeerde kant op gericht te zijn.

De 36-jarige acteur heeft via zijn advocaten stellig ontkend dat hij zelf achter de aanval zat.