Karin Bloemen was klaar met ’dik’ zijn

Karin Bloemen Ⓒ Hollandse Hoogte

Karin Bloemen is in een paar maanden tijd 25 kilo afgevallen. „Ik was er zo klaar mee, met dik zijn”, zegt de cabaretière en zangeres in het AD. Karin kreeg vorig jaar twee nieuwe kunstknieën en ging vervolgens flink aan de lijn.