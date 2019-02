Onderzoek naar politiechef die 50 Cent ’bedreigde’

Het korps heeft eerder aangegeven dat het een grap was. De commandant maakte de opmerking voorafgaand aan een liefdadigheidsbokswedstrijd van de NYPD waarbij 50 Cent een van de gasten was. Tegenover onder meer USA Today geeft een woordvoerder nu aan dat de zaak intern wordt onderzocht.

De muzikant laat op Instagram weten in gesprek te zijn met zijn advocaat over de zaak. „Ik neem deze dreiging heel serieus en kijk nu naar mogelijke stappen”, zo schreef hij. „Het baart me zorgen dat ik niet eerder over deze bedreiging ben ingelicht door de NYPD.” Ook deelde hij een foto van de commandant en schreef daarbij dat de man niet geschikt is om zijn beroep uit te voeren.