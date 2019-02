Joan Collins in gesprek over biopic

Volgens de Daily Mirror liet de Dynasty-ster tijdens een onewomanshow weten dat ze momenteel gesprekken voert over een biopic. Die zouden al redelijk vergevorderd zijn, en Dame Joan zou hebben laten weten dat ze twee actrices wil om haar gestalte te geven: „Eentje die mij tot mijn 25e speelt, en dan nog een andere.” Beide vakgenoten zouden van de Royal Academy of Dramatic Art moeten komen, waar Joan zelf ook het acteervak heeft geleerd.

Joan maakte op haar dertiende haar debuut op de planken, in A Doll’s House. Toen ze 17 was tekende ze haar eerste filmcontract, en op haar 22e vertrok ze naar de VS om het in Hollywood te maken. Haar bekendste rol is nog altijd die van femme fatale Alexis in Dynasty. Naast haar vele film-, televisie- en toneelrollen, is de Britse ook schrijfster van bijna twintig boeken.