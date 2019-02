’R. Kelly in 2008 vrijgesproken door manipulatie zaak’

„We hebben substantieel bewijs dat getuigen zijn geïntimideerd, dat er met bewijsmateriaal is geknoeid en dat getuigen zijn bedreigd en omgekocht”, aldus Avenatti, die eerder pornoactrice Stormy Daniels vertegenwoordigde in haar rechtszaak tegen president Donald Trump. De r&b-zanger, die al jaren onder vuur ligt vanwege vermeend misbruik van vrouwen en minderjarige meisjes, werd in 2008 onschuldig bevonden omdat er onvoldoende bewijs was.

De advocaat zei vorige week ook dat er nieuw bewijsmateriaal was opgedoken tegen R. Kelly. Avenatti onthulde dat hij sinds april vorig jaar bezig is met het onderzoeken van een tot nu onbekende sekstape van de zanger met een minderjarig meisje.