Nick Cave in mei naar Amsterdam en Utrecht

Cave, die vorig jaar nog op Down the Rabbit Hole stond, komt niet alleen zingen tijdens de shows. Tijdens An Evening of Talk and Music beantwoordt de zanger ook vragen van het publiek. Cave omschrijft de avonden als „een oefening in verbinding”, waar geen onderwerpen taboe zijn.

Daarnaast speelt de Australische liedjesschrijver, dichter en muzikant, bekend van nummers als Into My Arms en Where the Wild Roses Grow, zijn grootste hits op piano.