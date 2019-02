Aaron Carter vreest voor leven en klaagt stalker aan

Aaron schrijft dat de vrouw „een grote vergissing” heeft gemaakt door hem te stalken en zijn auto met een sleutel te beschadigen. Hij zegt dat hij de politie inschakelt, de vrouw aanklaagt en haar identiteit bekend zal maken. Dat laatste herhaalt hij in opvolgende tweets, maar heeft hij vooralsnog niet gedaan.

Het broertje van Backstreet Boy Nick Carter zegt bezig te zijn met het verzamelen van bewijsmateriaal, onder meer camerabeelden. Hij beweert dat de vrouw psychisch niet in orde is en ook steeds opduikt bij zijn concerten. Of daar ook het vandalisme aan zijn auto is gepleegd of dat dat rond zijn huis heeft plaatsgevonden, laat hij niet weten.