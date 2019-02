Opnames negende Star Wars-film zitten erop

John Boyega deelde een video van het feestje, waarbij luid werd meegezongen op Vanessa Carltons liedje A Thousand Miles. Collega Joonas Suotamo, de acteur achter Chewbacca, postte ook een clipje, waarin John en hij dolden over hoeveel ze elkaar gaan missen nu hun wegen scheiden.

Na de laatste draaidag vrijdag ging John in een post langer in op wat Star Wars voor hem betekent. „Dit is het einde van een hoofdstuk in mijn leven waar ik niet dankbaarder voor zou kunnen zijn. Wat een proces! Het was fantastisch om in deze films te zitten, met zulke geweldige mensen.” Hij bedankte specifiek regisseur JJ Abrams, „voor het waarmaken van mijn dromen” en groette de fans in Star Wars-style: „May the force be with you.”

Ook Abrams stond na de laatste opnames stil bij het einde van zijn Star Wars-avontuur. „Het leek onmogelijk, maar vandaag zitten de opnames van Episode IX erop. Er is geen manier om deze magische crew en cast genoeg te bedanken. Ik sta voor altijd bij jullie in het krijt.”