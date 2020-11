Nieuwe seizoen Heel Holland Bakt begint 27 december

In een video roept Janny iedereen op om de datum in de agenda te zetten. Woensdag hintte mede-jurylid Robèrt van Beckhoven ook al op de start van het programma. Hij zette het alvast in zijn eigen agenda, maar in die video was de datum nog niet in beeld te zien.

In het achtste seizoen van het bakprogramma wordt natuurlijk ook rekening gehouden met de coronamaatregelen, laat Omroep MAX in een verklaring weten. „De HHB-tent is twee keer zo groot, de bakkers zijn drie keer zo enthousiast, Janny en Robèrt proeven vier keer zoveel en André.. is gewoon André; steun en toeverlaat voor de thuisbakkers.”