Prins Charles pleit voor yoga

Prins Charles is een groot voorstander van yoga. Volgens de Brit heeft het een helende werking op lichaam en geest. „Al duizenden jaren hebben miljoenen mensen ervaren hoe yoga hun levens heeft verbeterd”, schreef Charles in een verklaring aan bezoekers van de Yoga in Healthcare Conference in Londen.