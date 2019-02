Jamai en Ruth Jacott op 5 mei-concert

Het thema van de herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei is dit jaar ’in vrijheid kiezen’. De artiesten geven samen invulling aan dit thema. Jamai vindt de sfeer op Bevrijdingsdag in Amsterdam bijzonder. „Een stad die vrijheid en tolerantie van oudsher hoog in het vaandel heeft staan”, zegt hij. „Voor mij persoonlijk betekent vrijheid vooral kunnen zijn wie je bent: vrijheid van geloofsovertuiging, seksuele voorkeur en vrijheid van meningsuiting. Die vrijheden hebben we in Nederland, maar zijn niet altijd en overal vanzelfsprekend.”

De Amerikaanse zangeres Michelle David is het met Jamai eens. „Sinds ik in Nederland woon, kan en mag ik voor het eerst van mijn leven echt zijn wie ik ben. Hier heb ik vrijheid gevoeld zoals vrijheid volgens mij moet zijn.” Ruth Jacott vindt het heel belangrijk om stil te staan bij dit thema. „In mijn directe omgeving hebben mensen moeten vechten voor vrijheid. Mijn familie heeft zelf meegemaakt wat het is om niet vrij te zijn. Daarom is het heel belangrijk dat we stilstaan bij het feit dat we vrij zijn.”

Het concert wordt rechtstreeks uitgezonden bij de NOS op NPO 1.