Famke Louise: Ik kan Temptation Island aan

„Ik zeg je heel eerlijk, ik zou het kunnen, maar ik ga het niet doen”, vertelt Famke in de podcast van Monica Geuze, waarbij zij en Tim Hofman ondervraagd worden door de Youtube-ster. Naar eigen zeggen is ze daar ’zelf niet het type voor’. Ook zegt ze dat ze alle vertrouwen in haar relatie met Ronnie Flex heeft.

Tim Hofman denkt zelf dat hij en zijn Lize een te saai stel zijn voor het programma. „We hebben het er weleens over gehad, maar we zeiden ook: ’dat wordt het allersaaiste ooit’”, aldus Tim.

Monica zou ook voor geen goud meedoen, al lijkt het erop dat ze voor een miljoen best haar principes opzij wil schuiven. Famke Louise blijft stellig: „Ik zou zelfs niet voor een miljoen meedoen.”