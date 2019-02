19-jarige raadt ’Het Geluid’ en wint bijna 50k

Rowan laat in de uitzending bij Mattie en Marieke weten dat hij denkt dat het geluid een klembord is en dit blijkt het juiste antwoord. „Ik kan het niet bevatten”, zegt Rowan nadat hij van Marieke hoort dat hij gewonnen heeft.

Op de vraag wat hij met het geld gaat doen, reageert Rowan gevat: „Mijn moeder wordt morgen 50, dus die krijgt een mooi cadeau. Een bosje bloemen van het tankstation of zo.”

Dit is de 26ste keer geweest dat het bekende radiospel gespeeld is. In totaal is er in de 12 jaar dat het bestaat al ruim negen ton aan prijzengeld uitgekeerd.