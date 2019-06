Nick & Simon leggen concert stil

„Ik vind het verschrikkelijk jammer voor de talrijke fans die hebben uitkeken naar dit concert en speciaal waren afgereisd naar de Belgische kust, maar helaas was mijn stem niet wat ze moet zijn om de kwaliteit te geven die mensen van ons gewend zijn”, laat Nick aan Het Laatste Nieuws weten.

Al tijdens de rit naar Oostende vrijdagmiddag merkte Nick dat hij ’de kracht in zijn stembanden’ begon te verliezen. „Ik heb er backstage alles aan gedaan, maar het mocht niet baten. Het is me nog nooit overkomen dat ik tijdens een concert genoodzaakt was deze keuze te maken en gelukkig weet ik uit ervaring dat het snel weer goedkomt met mijn stem.”

Ondanks de teleurstelling van vrijdagavond, worden de fans snel weer verblijd met de komst van de Volendamse zangers. „Maandag zitten we samen met ons management en de organisatie om te kijken naar een nieuwe datum. We vinden het doodjammer, voor onszelf en voor iedereen die net als wij zo’n tijd naar deze avond heeft uitgekeken, maar we komen snel terug naar Oostende en uiteraard blijven de aangekochte tickets geldig voor onze ’revanche’.”