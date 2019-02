Minderjarige Malia Obama betrapt met fles wijn

Op de kiekjes, in handen van Daily Mail, is te zien hoe Malia samen met haar vriendinnen aan de rand van het zwembad van een vijfsterrenhotel in Miami Beach lekker zit te pimpelen met een fles rosé à 80 dollar (70 euro).

De dochter van de voormalige president van de Verenigde Staten wordt op 4 juli pas 21, terwijl de minimumleeftijd om te mogen drinken in Amerika 21 jaar is.

Malia is al vaker veelvuldig in het nieuws geweest, omdat de Harvard-studente al rokend en zoenend is gespot. In 2017 namen presidentsdochters Ivanka Trump en Chelsea Clinton het voor de Harvard-studente op, omdat ze vinden dat Malia recht heeft op privacy en recht heeft op een gewoon leven als jongvolwassen vrouw.