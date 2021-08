Najib Amhali schrikt van slang in badkamer tijdens vakantie

Najib Amhali heeft bezoek gekregen van een slang tijdens zijn vakantie in Turkije. In een filmpje op Instagram laat hij zien hoe hij een kleine ringslag aantrof in de badkamer. „Oh my god”, zegt de cabaretier met een zenuwachtig lachje bij de beelden van de slang.