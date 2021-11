Andries Knevel staat open voor aanbiedingen andere omroep

„Ik ga met opgeheven hoofd weg bij de EO”, zei Knevel in Spraakmakers. „Maar ik zal niet onder stoelen of banken steken dat ik graag mijn hoekje op Radio 5 had gehouden. Daar draai ik zondagochtend pastorale muziek en daar maak ik heel veel mensen blij mee.”

De programmamaker, die 43 jaar aan de EO verbonden was, ziet heel goed een scenario waarin hij programma’s zou kunnen gaan maken bij „onze lieve vrienden van KRO-NCRV.” Maar de meeste mensen suggereren hem de laatste dagen dat Omroep Max eerder bij hem aan zal kloppen. „Ik zit nog steeds te wachten op het telefoontje van Jan Slagter”, bekende Knevel lachend.

Grote betekenis

Knevel ging een aantal jaar geleden met pensioen, maar bleef op basis van tijdelijke contracten nog wel programma’s maken voor de EO. „Hij zou nu een half jaar niet meer voor ons kunnen werken”, legt een woordvoerder uit. „Andries wordt binnenkort ook 70 jaar. Het voelde als een natuurlijk moment om na te denken of hij daarna nog wel terug wilde komen.”

Sinds 1978 is Andries Knevel van grote betekenis geweest voor de EO. Naast zijn rol als presentator was hij ook jarenlang medebestuurder van de omroep. Hij maakte programma’s als Knevel op Zaterdag en de latenighttalkshow Knevel en Van den Brink.