Gwyneth Paltrow komt met 'clean food' kookboek

Het basisprincipe van clean eating, waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van onbewerkte en verse producten, maakt het boek volgens de uitgever geschikt voor mensen met voedselgevoeligheid. Daarnaast richt het boek zich op detoxkuren. Een greep uit de kuren die aan bod komen zijn de Fat Flush, Zware-metalen-detox, Boost je bijnieren, Candida Reset, Healthy Heart en Veg-Friendly Ayurveda.

De actrice schreef eerder de kookboeken It's All Easy, It's All Good en My Father's Daughter.

Eet, reset, heal verschijnt in Nederland op 12 maart.