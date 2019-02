Verrassende overwinning voor beste scenario bij WGA-awards

De overwinning voor Eighth Grade is opvallend, omdat het script over het 13-jarige buitenbeentje Kayla niet is genomineerd voor een Oscar. De film versloeg bij de WGA-awards Oscarkanshebbers Green Book, Roma en Vice. Het is voor het eerst sinds 2003 dat een film die niet in aanmerking komt voor een Oscar wel de vakbondprijs voor beste originele script wint: toen overkwam Michael Moore hetzelfde met het scenario van Bowling for Columbine.

Can You Ever Forgive Me?, over briefvervalser Lee Israel, won in de categorie beste bewerkte scenario. Het script van de film is gebaseerd op de memoires van de schrijfster zelf. De film maakt volgende week kans op een Oscar voor het script. Ook hoofdrolspelers Melissa McCarthy en Richard E. Grant zijn genomineerd voor een Oscar.

In de televisiecategorieën gingen The Americans en The Marvelous Mrs. Maisel ervandoor met de prijzen voor beste drama en beste comedy. Barry won de award voor beste nieuwe televisieserie.