Ilse Warringa verbaasd over herkenbaarheid De Luizenmoeder

„Voor mij zit het ’m helemaal niet in die letterlijke een-op-eensituaties; ik geniet veel meer van de onuitgesproken dingen, van dat wat achter de tekst ligt”, zegt de actrice en bedenker van de serie, die ook Juf Ank speelt, in LINDA.

„Ik ben geneigd het script voor De luizenmoeder als een theaterstuk te behandelen en wil het liefst geen concessies doen, zeker niet aan de humor. Timing en muzikaliteit: daar draait het om”, vervolgt Warringa. De actrice heeft samen met medeschrijver Diederik Ebbinge ’uitgesproken ideeën’ over wanneer er stiltes of grappen moeten vallen. „Desnoods passen we het in de audio-nabewerking nog aan. Het moet gewoon klinken zoals ik het in mijn hoofd heb bedacht - daar komt het min of meer op neer.”

Het tweede seizoen van De luizenmoeder werd vorige week zondag afgetrapt met wederom een kijkcijferrecord: bijna 4 miljoen mensen keken ernaar. De tweede aflevering afgelopen zondag wist dat record weer te overtreffen met 4.176.000 kijkers.