’Luizenmoeder-acteurs verdienen niets aan merchandise’

Ilse Warringa en Diederik Ebbinge spelen niet alleen een hoofdrol in de serie, maar schrijven ook mee aan de scripts. De serie scoort recordcijfers en Kruidvat springt daar nu op in. Maar tijdens 6 Inside bleek dat de acteurs daar zelf niet van op de hoogte zijn. Zo liet in eerste instantie Ebbinge weten dat hij er niets van wist. Vervolgens liet zijn management weten contact op te nemen met de andere acteurs, die, zo bleek later, ook niet op de hoogte waren.

Het Commissariaat van de media laat bij RTL Boulevard weten op de hoogte te zijn van de merchandise en stelt dat het voldoet aan de regels van de mediawet. Ook AvroTros meldt toestemming te hebben gekregen van het commissariaat van de media. De omroep liet bovendien weten dat het grootste deel van de verdiensten naar de producent gaat. Eén van de producenten van productiebedrijf BING Film & Tv, Jan Albert de Weerd, regisseerde en schreef ook mee aan het eerste seizoen van De Luizenmoeder.

