Vrouw Marokkaanse koning al twee jaar ’ZOEK’

Bij het galadiner met de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia, in 2014, was Lalla Salma nog wel van de partij. Vorige week werd de prinses vervangen door haar vijftienjarige zoon. Ⓒ Foto ANP

Ze was in 2013 een van de meest opvallende gasten bij de inhuldiging van onze nieuwe koning, maar nu is de Marokkaanse PRINSES LALLA SALMA al twee jaar zoek! Vorige week ontbrak zij op een staatsbezoek en volgende week is zij er vast en zeker ook niet bij, wanneer PRINS HARRY en MEGHAN naar Rabat komen. Wordt een echtscheiding verzwegen?