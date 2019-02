Rapper Boef reageert op rijden in Lamborghini na veroordeling

„Wil je weten hoe een Lamborghini klinkt?”, vraagt hij zijn volgers in het filmpje, om in de volgende beelden over de weg te rijden. Volgens zijn advocaat Khalid Kasem mag Boef echter nog gewoon rijden, omdat de rapper in hoger beroep is gegaan, zo vertelt hij aan het AD. „De straf gaat immers pas in op het moment dat die onherroepelijk is.” De advocaat meldt dat ze voor het hoger beroep gekozen hebben omdat ze zich ’niet konden vinden in de straf’.

Zelf reageert de rapper ook op zijn InstaStories: „Voor de mensen die zich zorgen maken: mijn rijewijs is nog niet afgepakt. Mocht dat wel zo zijn, dan zie je me vast een keer in de bus. Fijne dag.” Eerder grapte hij ook al eens dat hij ’de komende 1,5 jaar’ in een bus te zien was.

Rapper Boef moest voorkomen wegens meerdere snelheidsovertredingen die hij in 2016 beging. De rechter noemde zijn rijgedrag destijds ’buitengewoon gevaarlijk’. De rechtbank rekende de rapper vooral aan dat hij een voorbeeldfunctie naar zijn fans toe heeft. Boef plaatste de filmpjes, waarin hij pochte over zijn gevaarlijke rijgedrag, op internet.