Dolly Partons echtgenoot geen fan van haar muziek

„Hij is niet per se een van de grootste fans van mijn muziek”, bekende Parton maandag in het Britse tv-programma Good Morning Britain. Hoewel de twee bijna 53 jaar getrouwd zijn, heeft Dean zijn vrouw nog maar een paar keer live zien optreden. Maar Dolly vindt dat helemaal niet erg. Volgens haar is haar man trots op haar en op wat ze doet, maar heeft hij gewoon een andere muzieksmaak.

„Hij houdt van hardrock, hij houdt van Led Zeppelin en bluegrass muziek, dus mijn muziek zit daar ergens tussenin. Hij vindt het niet vreselijk, maar hij doet er niet alles aan om mijn platen te luisteren, laten we het zo zeggen”, grapt de 73-jarige zangeres. Toch zijn de twee al jarenlang samen. „Hij is gek en ik ben gek. We lachen veel en ik denk dat dat het gezondste en meest waardevolle deel van onze relatie is.”