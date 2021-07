Excuses Cosby Show-actrice na blije reactie op vrijlating Cosby

„Eindelijk! Een vreselijke fout is rechtgezet, het falen van de rechtspraak is hersteld”, twitterde Rashad woensdag. Toen daar woedende reacties op kwamen, stuurde ze nog wel een vervolgtweet waarin ze steun uitsprak voor slachtoffers van seksueel misbruik. „Ik wilde met mijn post absoluut niet harteloos zijn over hun ervaring. Ik weet van vrienden en familie dat zulk misbruik levenslange gevolgen heeft. Mijn welgemeende wens is dat zij er bovenop komen.”

In een brief aan de Howard-universiteit benadrukt ze nogmaals haar steun voor slachtoffers van seksueel misbruik. „Mijn opmerkingen gingen niet over hun. Ik ben absoluut tegen seksueel overschrijdend gedrag.” De actrice belooft vanaf nu „actief te gaan luisteren” naar de kritiek. Ook gaat ze haar best doen „een betere bondgenoot” te zijn voor slachtoffers van seksueel misbruik.

Howard University liet donderdag in een verklaring weten zich van haar uitspraken te distantiëren. „Alhoewel decaan Rashad in een tweede tweet heeft erkend dat slachtoffers moeten worden gehoord en geloofd, was haar originele tweet gevoelloos richting slachtoffers van seksueel geweld”, aldus de universiteit. „Persoonlijke standpunten van leidinggevenden binnen de universiteit zijn niet representatief voor het beleid van Howard University. Wij blijven het opnemen voor slachtoffers en hun recht om gehoord te worden.”