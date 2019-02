Meghan in NEW YORK voor babyshower

De 37-jarige voormalig actrice en nu royal kwam vrijdag aan en heeft een deel van haar zaterdag doorgebracht met theedrinken en macarons eten bij Laduree in SoHo. Zij werd daarbij vergezeld door haar styliste Jessica Mulroney. Dinsdag staat haar babyshower op de planning, waar maar een handjevol mensen voor uitgenodigd zijn.

Het moet voor Meghan een mooie gelegenheid zijn om even op adem te komen, na alle ophef van de laatste maanden in de Britse media rond haar persoon. Het is voor het eerst sinds haar huwelijk met prins Harry dat ze de stad waar ze zo van houdt, bezoekt. Een mooie gelegenheid, zo stellen bronnen van Harper’s Bazaar om bij te praten met vrienden en wat tijd door te brengen in New York.

Veel van haar vrienden zullen Meghan voor de laatste keer zien voor de geboorte van haar baby. „Het is een relaxte trip voor haar. Meg zal verkwikt en uitgerust terugkeren naar huis, met heel veel nieuwe babykleertjes.”