Oud ’First Daughters’ nemen het voor Malia op

Chelsea postte op Twitter: „Malia Obama is een privépersoon en dient met rust gelaten te worden. Geen enkel deel van haar leven zou een sensatieverhaal moeten zijn.” Jenna retweette de post van Clinton en voegde eraan toe: „Ik twijfelde of ik iets moest zeggen omdat het zo’n nietszeggend artikel was, maar ik ben het volledig met Chelsea Clinton eens. Klik alsjeblieft niet op dit soort verhalen en geef Malia privacy.”

Bekijk ook: Te jonge Malia Obama betrapt met fles wijn

Volgers juichen de steun van de voormalige presidentsdochters toe. „Wat mooi om te zien dat jullie je verenigen en het voor Malia opnemen!”

De oudste dochter van Barack en Michelle Obama werd met een paar vriendinnen met een fles wijn gespot aan het zwembad van een luxe hotel in Miami. De Obama-telg wordt in juli 21 en zou officieel dus de wet hebben overtreden.