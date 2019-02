Sylvie slaat terug: schikking na uitlatingen Sabia

Sylvie schrijft op Instagram dat Pro Sieben een niet nader bekend gemaakt geldbedrag heeft gestort op de rekening van een stichting voor kankerpatiënten.

Bekijk ook: SYLVIE sleept SABIA voor RECHTER

Ook meldt ze in datzelfde bericht dat ze graag excuses had gekregen van voormalig boezemvriendin Sabia. Hoewel dit niet is gebeurd, heeft Sylvie er vertrouwen in dat die zich voortaan gedeisd houdt. „Ik zou het gepast hebben gevonden als mevrouw Boulahrouz zich bij mij had verontschuldigd. Maar ze heeft op papier beloofd niks meer te zeggen over dit onderwerp.”

Ondanks dat ze in september aangaf dat ook Touriya Haoud een brief van haar advocaat kon verwachten, rept ze met geen woord over de brunette die zich na de aantijgingen zich aansloot bij kamp Sabia.

Pro 7 liet in september al weten alle gewraakte fragmenten en verwijzingen onmiddellijk van de site laten halen. Nu ze een schikking hebben getroffen lijkt de kous daarmee af.