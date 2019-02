Cardi B haalt flink uit naar Jussie Smollett

„Ik ben zeer teleurgesteld in Jussie Smollett of hoe de fuck hij ook heet. Hij heeft Black History Month om zeep geholpen. Totdat ik uit zijn mond hoor dat het inderdaad fake was en het een opgezet samenspel was, wil ik hem nog niet volledig de schuld geven. Ik heb namelijk ook gehoord dat de politie in Chicago racistisch is en dat zij hem er misschien wel inluizen. Tot die tijd blijft hij onschuldig”, aldus de Grammy-winnares. „Mocht hij inderdaad blijken te liegen dan is dat f*cked up. Dan geef je Donald Trump namelijk immuniteit om n*ggas uit te lachen. En nogmaals, dan heb je Black History Month echt goed verziekt.”

De 36-jarige Smollett ontkent tot nu toe stellig iets te maken te hebben met de aanval die op hem gepleegd werd.