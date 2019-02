Mandy Moore heel eenzaam in huwelijk Ryan Adams

Voor Moore, die van 2009 tot 2016 getrouwd was met Adams, voelde het huwelijk alsof ze erin verdronk. „Het was onhoudbaar”, vertelt de zangeres. „Ik was zo verdrietig en ik voelde me zo eenzaam bij hem. Ik wist dat dit niet de persoon was bij wie ik hoorde te zijn.”

De 34-jarige actrice zette haar carrière op een lager pitje, omdat haar relatie te veel tijd en aandacht kostte. „Ik deed wel kleine klussen, het is niet zo dat ik volledig stopte met werken. Maar het werd heel duidelijk dat thuis alles compleet instortte als ik aan het werk was”, zegt ze. „Ik kon niet werken omdat ik constant aandacht moest besteden aan iemand die me nodig had en me niets anders liet doen.”

This Is Us

Moore trok het niet meer en ging weg bij Adams. Met haar carrière ging het vervolgens ook beter. „Zes maanden later kwam This Is Us”, zegt de actrice over de hitserie waarin ze een van de hoofdrollen vertolkt.

Naast Moore deden zes andere vrouwen een boekje open over Adams in The New York Times vorige week. Ze beschuldigen de zanger van seksueel machtsmisbruik. Adams zou hen helpen met hun carrière in ruil voor seksuele handelingen. Een vrouw was destijds 13 jaar. De zanger, tegen wie na het artikel een onderzoek is gestart door de FBI, ontkent alle aantijgingen. „Ik ben niet perfect en ik heb veel fouten gemaakt, maar alles wat in het artikel staat, schokt mij en is onjuist.”