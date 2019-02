René Froger wil graag 15 kilo afvallen

De 58-jarige zanger wil het liefst voor de zomer wat afvallen. „Deze zomer moet ik de Alpe d’Huez op en daarvoor moet er zeker nog wat af”, vertelt hij. „Dat is ook voor mijn gezondheid beter.”

Wat Froger dan wellicht moet laten staan, is zijn favoriete eten: de oriëntaalse keuken. „Een goede kip kerrie gaat er altijd in. Maar eerlijk gezegd ben ik ook groot fan van stamppot andijvie met gehakt of zo’n Hema-worst.”