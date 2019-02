Hoger beroep tegen Miljoenenjacht afgewezen

EndemolShine is blij dat het hoger beroep is afgewezen. „We hebben altijd het volste vertrouwen gehad in een positieve afloop, ook ten tijde van het hoger beroep. We zijn blij dat er eindelijk een definitieve uitspraak is", zegt de producent in een verklaring. "Een spel wordt gereguleerd door spelregels. Met één druk op de rode knop sluit je een deal en beëindig je het spel. Met deze uitspraak van de rechter beëindigen we na ruim vijf jaar procederen ook deze zaak."

De voormalig spelkandidaat drukte tijdens zijn deelname aan het door Linda de Mol gepresenteerde tv-programma Miljoenenjacht in 2013 op de rode knop, waardoor hij een deal sloot voor 'slechts' 125.000 euro. Hij zei direct dat hij door wilde spelen, maar dat mocht niet van de producent omdat hij al had gedrukt. Achteraf bleek er in zijn koffer 5 miljoen euro te zitten. De man sleepte de producent voor de rechter en die oordeelde dat ’als op de knop wordt gedrukt, het spel is afgelopen’. De man ging in hoger beroep omdat het ’niet in de spelregels staat’.