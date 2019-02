Sheryl Crow komt in juni naar Tilburg

De Amerikaanse scoorde hits met nummers als All I Wanna Do en Soak up the Sun. De 57-jarige zangeres bracht tien studioalbums uit waarvan ze er wereldwijd meer dan vijftig miljoen wist te verkopen. Haar laatste plaat verscheen in 2017. Crow werkt daarnaast aan een album vol duetten dat later dit jaar zou moeten verschijnen.

De kaartverkoop voor haar concert in 013 start vrijdagochtend.