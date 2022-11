Fleetwood Mac-zangeres Christine McVie (79) overleden

McVie kwam begin jaren zeventig bij de wereldberoemde formatie en maakte deel uit van de band tot 1998. In 2014 kwam zij terug als zangeres. McVie schreef enkele van de bekendste hits van de groep, zoals Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me en Songbird.

De zangeres overleed in het ziekenhuis, in het bijzijn van haar familie.