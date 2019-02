Zieke Ozzy Osbourne blaast weer shows af

Ozzy, die eerder al shows afblies vanwege gezondheidsproblemen, werd eerder deze maand opgenomen in het ziekenhuis. Wel zegt Sharon dat hij aan de betere hand is. „Het ergste is achter de rug. Zijn dokters hebben hem geadviseerd zes weken thuis te blijven om te herstellen.”

De Brit is al langer aan het kwakkelen met zijn gezondheid. Zo moest Ozzy vorige maand zijn Europese tour staken vanwege een luchtweginfectie die ook door de griep werd veroorzaakt. In oktober blies hij shows af nadat hij in het ziekenhuis werd opgenomen met twee handinfecties.