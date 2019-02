Prins Charles reikt medailles uit aan Afghanistan-gangers

Charles, sinds 1975 regimentscommandant van de Welsh Guards, had de taak de teruggekeerde militairen hun Operational Service Medals te overhandigen. Tijdens de ceremonie nam de prins uitgebreid de tijd voor een praatje met een aantal soldaten, zag Daily Mail. Ook sprak Charles met familieleden van de militairen.

Ook maakte prins Charles een praatje met familieleden Ⓒ Hollandse Hoogte

Hun verhalen waren mogelijk herkenbaar voor de 70-jarige prins. Zoon prins Harry diende twee keer in Afghanistan. Harry, die in 2015 afscheid nam van het Britse leger, kreeg in mei 2008 zijn Operational Service Medal voor zijn werk in Afghanistan. Harry kreeg de versierselen van zijn tante prinses Anne.