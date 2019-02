Chanel reageert op overlijden Karl Lagerfeld

„Dankzij zijn creatieve genialiteit, vrijgevigheid en uitzonderlijke intuïtie was Karl Lagerfeld zijn tijd ver vooruit en heeft hij op grote schaal bijgedragen aan het wereldwijde succes van Chanel”, zegt Wertheimer in een statement. „Vandaag zijn we niet alleen een vriend verloren maar ook een buitengewoon creatieve geest die in de vroege jaren tachtig carte blanche kreeg om ons merk opnieuw uit te vinden.”

Volgens Bruno Pavlovsky, modepresident bij Chanel, drukte Lagerfeld keer op keer zijn stempel op de nieuwe collecties. „Het grootste eerbetoon dat we hem kunnen geven, is het pad te blijven volgen dat hij heeft uitgetekend, en hem te citeren: ’het heden blijven omarmen en de toekomst blijven uitvinden’.”

Karl Lagerfeld overleed dinsdag op 85-jarige leeftijd. Hij was meer dan dertig jaar hoofdontwerper bij Chanel.