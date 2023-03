K-popster Chaeyoung door het stof na dragen swastika shirt

Chaeyoung, lid van de k-pop meidengroep Twice, liet in haar online verklaring weten dat ze niet wist wat het symbool op haar kleding betekende: „Mijn oprechte excuses. Ik zal er in de toekomst absoluut op letten om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich opnieuw voordoet", zo schreef de 23-jarige artiest in het Engels en Koreaans.

Op de inmiddels verwijderde foto droeg Chaeyoung een shirt met een afbeelding van Sex Pistols-bassist Sid Vicious (1957 - 1979) die op het plaatje een shirt met het omstreden symbool droeg.

Qanon

Het is de tweede keer in korte tijd dat de K-popster onder vuur komt te liggen door haar kledingkeuze. Afgelopen weekend verscheen ze tijdens een optreden in een topje met de letter Q en de woorden ’We Go All’. Deze tekst is onderdeel van de slogan Where We Go One, We Go All van QAnon, een uiterst rechtse beweging die complottheorieën uitdraagt.