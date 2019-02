Ariana Grande evenaart record The Beatles

In maart en april 1964 bezette The Beatles liefst vijf weken op rij de gehele top drie. Ariana Grande is nu de tweede act ooit die met drie singles bovenaan in de Amerikaanse hitlijst staat. 7 Rings gaat voor de vierde week aan de leiding, Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored komt binnen op 2 en voormalig nummer 1 Thank U, Next stijgt weer van 7 naar 3.

The Beatles zette het record in 1964 met Can’t Buy Me Love, Twist and Shout en Do You Want to Know a Secret. Drake kwam vorig jaar dichtbij toen hij de nummers 1, 2 en 4 tegelijkertijd bezette.

Ariana Grande breekt wel een ander record. Ze is de eerste vrouw die met elf nummers bij de eerste veertig staat. Het record stond op naam van Cardi B, die er vorig jaar april negen had.