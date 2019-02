JeBroer blij met alle ophef rondom videoclip

Hij noemt het filmpje een promocampagne met een hoge waarde. „Dat heeft goed gewerkt voor mij. Ik denk dat het gewoon een legendarische stunt is. Ik vind het leuk om zo te spelen met je muziek.”

JeBroer kwam op het idee voor het filmpje, toen hij afgelopen zomer was aangehouden en zijn rijbewijs kwijtraakte. „Ik moest mijn zoontje ophalen, weinig tijd, blabla.” De agent die hem aanhield vertelde dat hij normaalgesproken camera’s van Blik op de Weg achterin heeft. „Die zouden hiervan gesmuld hebben”, aldus de agent tegen de rapper. „Toen kwam ik op het idee het programma na te bootsen en dat hebben we gedaan en iedereen trapte erin man!” Het geeft de rapper voldoening, na al het gescheld dat hij kreeg. „Mensen, jullie noemen mij dom, maar jullie zijn allemaal geflest man.”

Hij laat in CONVO weten dat hij het de politie best kwalijk neemt hoe die uiteindelijk in de media reageerde. Zo meldden zij dat hij 200 km per uur reed en dat hij met de politie-auto op de openbare weg is geweest, wat hij vanaf het begin ontkend heeft. „Het gebeurde in een parkeergarage onder toezicht van de politie. Ik heb excuses gemaakt voor dat ik door rood ben gereden en over een verdrijvingsvlak ben gegaan, dat heb ik fout gedaan. Maar zij mogen excuses brengen dat ze het verkeerd naar buiten brengen.”

