Giel Beelen wilde niet in beroep: ’Het duurde gênant lang’

„Dat ik mijn rijbewijs kwijt zou raken was al twee jaar bekend. Het is meer dan terecht moet ik zeggen”, aldus Giel. „Het was niet dat ik in beroep ging omdat ik strafvermindering wilde. Ik kreeg een alcoholcursus opgelegd en die kan je niet doen als je geen rijbewijs hebt. De rechter zei toen dat ik in beroep moest gaan zodat ik eerst die cursus kon doen. Ik wilde eigenlijk helemaal niet in beroep.”

Giel deed het desondanks toch, maar moest lange tijd wachten op zijn definitieve veroordeling. Zo lang dat het volgens hem ’gewoon gênant’ werd. „Het duurde fucking lang. De zaak werd alleen maar uitgesteld. Ik was allang weer begonnen met rijlessen. En ineens vanmiddag, bam, is er uitspraak gedaan. Dat was ook een verrassing voor mij.” Giel en zijn advocaat hadden eerder te horen gekregen dat de uitspraak halverwege maart zou zijn.

„Ik ben er alleen maar blij mee, want ik kan nu eindelijk door met iets dat al zo lang speelt”, aldus Giel, die in ieder geval zijn lesje wel heeft geleerd. Hij drinkt naar eigen zeggen nooit meer als hij weet dat hij nog moet rijden. Hoe de dj nu naar zijn werk gaat, weet hij nog niet. „Ja, dat moet ik nog even regelen nu.”